Баку, 4 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Позиции вооружённых сил Азербайджана у границы были обстреляны с армянской территории. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным министерства, инцидент произошёл в ночь на 4 июля. Стрельба якобы велась из крупнокалиберного оружия с территории Гехаркуникской области Армении (Баку называет данную территорию «Басаркечярский район»). Под обстрел попали позиции возле населённого пункта Демирчидам Кельбаджарского района.

«Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время ситуация в этом районе стабильна и находится под контролем азербайджанских подразделений.

Стоит отметить, что Баку в последние месяцы регулярно обвиняет армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиций. Ереван отрицает подобные заявления.