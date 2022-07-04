Ульяновск, , 09:16 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы очередные травяные пожары. Это следует из оперативной информации управления МЧС.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным ведомства, 3 июля в регионе произошло пять загораний сухой травы на площади 4,037 гектара.

Кроме того, подтверждены две термические точки: возле Богородской Репьевки в Цильнинском районе потушили техногенный пожар, возле Сурского ликвидировано возгорание мусора.

Спасатели призывают жителей быть осторожным с открытым огнём, не сжигать сухую траву и мусор.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в регионе потушили две небольших травяных пожара, 29 июня зарегистрированы три возгорания сухой травы.

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