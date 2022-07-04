Петропавловск-Камчатский, , 09:15 — REGNUM На Камчатке совет родителей учеников и трудовой коллектив Термальненской средней школы выступил с инициативой присвоить учреждению образования имя Героя России Александра Попова, который погиб в ходе спецоперации в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Александр обучался в этой школе с 2008 по 2014 годы.

«За проявленные при исполнении своего долга выдающиеся личные и профессиональные качества Александр Николаевич был удостоен высшей награды нашей страны — золотой звезды Героя Российской Федерации. Чтобы увековечить память Героя по инициативе коллектива Термальненской средней школы, совета родителей учеников, принято решение присвоить имя Александра Попова этому учебному заведению. Там он учился, там он формировался, как личность, достигал первых значимых успехов. Теперь все, кто будет впредь сидеть за партами Термальненской школы, с уважением, благодарностью и гордостью будут помнить имя и подвиг Александра Попова», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском 4 июля простились с погибшим в ходе спецоперации Героем РФ, старшим лейтенантом Александром Поповым.