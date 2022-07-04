Тюмень, 4 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Тюмени проводится проверка обстоятельств гибели мужчины при пожаре в ночь на 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области На месте трагедии

Пожар произошёл в частном доме, расположенном по улице Дорожной в Тюмени. После ликвидации огня обнаружено тело мужчины 1986 года рождения без внешних признаков криминальной смерти.

Следователи в результате проверки установят причину возгорания. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем.