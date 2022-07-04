Москва, 4 июля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Лидерами среди регионов России по качеству дорог стали Москва и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра). Это 4 июля следует из данных исследования РИА Новости.

Alan Levine Дорога

Отмечается, что эксперты агентства провели исследование, в ходе которого составили рейтинг регионов РФ по качеству дорог, сравнивая их по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, которые отвечают требованиям нормативов, по итогам 2020 года.

Также уточняется, что в большей части регионов России свыше 90% всех автотрасс общего пользования приходится на дороги регионального и местного значения, доля которых в целом по стране составляет 96%.

Кроме того, отмечается, что в 47 региона РФ доля отвечающих требованиям нормативов дорог регионального или местного значения ниже уровня в целом по России, а в оставшихся 38 российских регионах, она выше этого уровня.

При этом уточняется, что первое место в составленном рейтинге заняла Москва, в которой требованиям нормативов отвечает 97,5% региональных или местных трасс. Также в пять лучших по этому показателю регионов вошли соответственно Югра, Краснодарский край, Ингушетия и Челябинская область, в которых доля соответствующих требованиям региональных или местных дорого составляет более 80%.

Помимо этого, уточнятся, что наихудшим образом ситуация с дорогами складывается в Кировской и Архангельской областях. При этом в последней нормативам соответствует только 10,3% региональных и местных дорог, однако подчёркивается, что эксперты указывают, что в регионе имеется положительная динамика и растёт в последние годы доля соответствующих нормам трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля стало известно, что снизить число аварийно-опасных участков на дорогах планируют в Саратовской области.