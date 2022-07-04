Кемерово, 4 июля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Кемерове завтра, 5 июля, пройдёт фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в мэрии города.

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Мероприятие состоится в линейном парке бульвара Строителей. Для горожан подготовлены концертная программа, конкурсы, мастер-классы, выставки, фотозоны и розыгрыши призов.

В администрации муниципалитета уточнили, что особое внимание будет уделено молодым семьям, появившимся в этом году, многодетным родителям и семейным парам, прожившим в браке более 50 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в России Дня семьи, любви и верности.

В России будут официально отмечать День семьи, любви и верности