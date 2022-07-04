Москва, , 09:12 — REGNUM Подключение к альтернативной платёжной системе «Мир» важно для сирийских властей в условиях санкционной политики Запада. Об этом заявил посол Сирии в России Риад Хаддад.

Риад Хаддад и Борис Пиотровский Дарья Драй © ИА REGNUM

Он напомнил, что создание российской платёжной системы «Мир», предложенное в 2015 году, было направлено в первую очередь на создание на территории страны основы для независимой платёжной системы. Особенно это стало важным после отключения многих российских банков от западных платёжных систем.

«Безусловно, Сирия проявляет интерес к любым системам, являющимся альтернативой западным системам, учитывая, что она в свою очередь ранее подвергалась аналогичным санкциям Запада», — сказал Хаддад ТАСС.

По его словам, потребность в распространении альтернативных систем на многие страны мира, которые подвергаются западному давлению и санкциям, в настоящее время растёт.

Хаддад подчеркнул, что в мировой экономике происходит множество изменений после начала российской военной спецоперации на Украине. США и Запад ввели против России санкции, что побудило Москву к использованию доступных альтернатив и банковских систем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийский посол заявил о готовности его страны принять российских туристов.

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