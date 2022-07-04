Чита, 4 июля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Во время ураганного ветра, накрывшего Забайкалье 2–3 июля, пострадали 12 объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

«Пока законных оснований для введения режима ЧС нет, но прогноз погоды на эту и предстоящую недели неблагоприятный, поэтому на ближайшем заседании КЧС решено всем органам местного самоуправления уточнить задачу по проведению подготовки к ликвидации возможных нарушений жизнедеятельности от погодных явлений», — пояснил заместитель губернатора края Александр Костенко.

По его словам, в ближайшее время завершится обследование социальных объектов, которое определит сумму затрат и сроки восстановления.

«Также продолжается обследование и восстановление дорог после первого наводнения, которое произошло 22 — 23 июня. Кроме того, дадим поручение главам районов в связи с прогнозом принимать решение о введении ЧС на территории муниципальных образований», — отметил чиновник,

Глава региона Александр Осипов поставил задачу накапливать оценку всех повреждений, ущерба с учетом двух волн, которые прошли в конце июня и начале июля.

«Определите, где и какой удар стихии произошел, объем ущерба. И там, где есть основания, вводите режим ЧС краевого либо районного уровня», — сказал Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, стихия повредила крышу трехэтажного жилого дома по улице Доронинская, 6, в Черновском районе Читы. В городе выпало 43 миллиметра осадков, что составляет половину месячной нормы.

Читайте также: В Забайкалье устраняют последствия ураганов