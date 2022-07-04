Екатеринбург, 4 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области водитель автомобиля Toyota сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла вечером 3 июля на улице Металлургов, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Подростка госпитализировали. Он получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

За рулём иномарки находился 31-летний уралец. Он отвлёкся на телефон и не успел затормозить, когда заметил на дороге подростка. Ранее автомобилиста восемь раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.