Уфа, , 09:14 — REGNUM Женщина заблудилась в лесу в Башкирии. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Иван Шишкин. Грибники. 1870

Сообщается, что 3 июля в Салаватском районе жительница деревни Русское Ильчикеево отправилась в лес за грибами и заблудилась.

Отмечается, что для того, чтобы выйти из леса женщине 1958 года рождения понадобилась помощь. Её обнаружили сотрудники полиции. Медпомощь ей не понадобилась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно в лесах Башкирии в прошлом году заблудились 177 человек.