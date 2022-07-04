Санкт-Петербург, , 09:12 — REGNUM Электрический катамаран «Экокрузер» спустили на воду в Ленинградской области. Об этом 4 июля сообщили в Минпромторге РФ.

Судостроение Aoosk.ru

Постройка судна велась на верфи «Эмпиризма». Катамаран способен перевозить до 130 пассажиров на расстояние до 180 километров при скорости 13 км/ч. Максимальная скорость, которую может достигать катамаран, составляет 40 км/ч.

«В настоящее время у причальной стенки верфи производятся достроечные работы, ведётся подготовка для проведения швартовных и ходовых испытаний судна», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

До конца года будет спущено на воду ещё одно такое же судно, и несколько — в 2023 году.