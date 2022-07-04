Ростов-на-Дону, , 09:11 — REGNUM Ростовские врачи провели редкую операцию. Медики без единого разреза достали из желудка 45-летнего мужчины шесть острых предметов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Операция

«Пациент обращался в несколько медицинских учреждений, заключение было единогласным — необходима полостная операция. На оперативное вмешательство мужчина не соглашался и проходил с содержимым несколько месяцев, пока не был госпитализирован по скорой помощи в городскую больницу №20», — написал глава администрации Ростова-на-Дону.

В течение 30 минут острые предметы были извлечены при помощи гастроскопа. Спустя четыре дня пациента выписали из лечебного учреждения.