Кабул, 4 июля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Соединённые Штаты дважды «делали» Ашрафа Гани президентом Афганистана в результате сфальсифицированных выборов. Об этом в интервью Kabul News заявил Мохаммад Мохаккек, лидер Партии исламского единства народа Афганистана.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Мохаккек сообщил, что генерал Миллер, бывший командующий оккупационными войсками в Афганистане, посол США в Кабуле и ЦРУ угрожали Абдулле Абдулле, главному сопернику Ашрафа Гани на президентских выборах, и его окружению, что против них будут предприняты жёсткие меры, вплоть до военных действий, если они не признают победу Ашрафа Гани.

В результате Абдулла Абдулла занял почётный, но малозначащий пост председателя Высшего совета по национальному примирению.

Мохаккек говорит, что беглый афганский президент Ашраф Гани во время своего правления совершал действия, которые, как все знали, приведут Афганистан к разрушению. Политик назвал Ашрафа Гани и США причиной падения республики.