Бухарест, 4 июля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Землетрясение силой 3 балла по шкале Рихтера произошло 4 июля в Румынии в сейсмически опасном районе Вранча. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Zeml.info Землетрясение

Согласно официальной информации, подземный толчок был зафиксирован в 07.12 по местному времени. Глубина природного явления составила 113 км.

Жертв и разрушений нет. В регионе работает специальная комиссия Национального института геофизики Румынии.

Напомним, только за последние 4 дня в Румынии произошло три землетрясения магнитудой до 2,4 до 3 баллов.

Эксперты выразили свою обеспокоенность в связи с участившимися случаями колебаний земной поверхности в указанном регионе.