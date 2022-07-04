Алма-Ата, Казахстан, 4 июля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Неизвестный утром 4 июля сообщил о «минировании» торгового центра Moskva Metropolitan в Алма-Ате. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции бывшей столицы Казахстана.

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Здание оцепили, на место прибыли экстренные службы, а также сапёры.

«В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, наряды дорожно-патрульной полиции осуществили отвод транспортных средств», — говорится в сообщении.

В полиции призвали население не поддаваться панике и относиться с пониманием к действиям правоохранителей. Сообщается, что здание проверили, сообщение оказалось ложным.

Напомним, 20 апреля в Алма-Ате также был ложный звонок о взрывном устройстве в ТЦ Forum. 31 марта была серия звонков о «минировании» аэропорта, двух торговых центров и вуза. Тогда пришлось задержать шесть авиарейсов.