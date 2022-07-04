Ульяновск, , 09:09 — REGNUM В Ульяновской области вынесен ещё один приговор по факту убийства. На этот раз жертвой стал пенсионер, которого зарубили топором. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 58-летний житель Карсунского района. Правоохранители установили, что 15 февраля 2022 года в одном из сёл, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанёс пенсионеру несколько ударов топором по голове. Полученные травмы оказались смертельными.

Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив девять лет колонии строгого режима. В управлении отмечают, что осуждённый также должен выплатить 500 тыс. рублей сестре погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор 46-летнего жителю Димитровграда, которого осудили за убийство 39-летней супруги и назначили девять лет и один месяц лишения свободы колонии строгого режима.

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