Ульяновск, 4 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен ещё один приговор по факту убийства. На этот раз жертвой стал пенсионер, которого зарубили топором. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Под уголовное преследование попал 58-летний житель Карсунского района. Правоохранители установили, что 15 февраля 2022 года в одном из сёл, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанёс пенсионеру несколько ударов топором по голове. Полученные травмы оказались смертельными.

Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив девять лет колонии строгого режима. В управлении отмечают, что осуждённый также должен выплатить 500 тыс. рублей сестре погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор 46-летнего жителю Димитровграда, которого осудили за убийство 39-летней супруги и назначили девять лет и один месяц лишения свободы колонии строгого режима.

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