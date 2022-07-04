Москва, , 09:08 — REGNUM Стоимость криптовалют как и остальных рисковых активов очень сильно зависит от доступности фондирования — средств под активные спекуляции. Об этом 3 июля сообщил ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта David McBee

По его словам, падение криптовалютного и фондовых рынков началось одновременно неспроста: с осени инвесторы начали закладывать ужесточение монетарной политики ФРС под соусом борьбы с инфляцией и как следствие повышение стоимости займов. Таким образом, отметил он, все что «мы наблюдаем последние дни — это просто следствие изъятия доступного капитала с рынка».

Эксперт отметил, что свежий отчет по расходам населения США свидетельствует о сокращении спроса: темпы роста показателя снизились впервые с начала года с 4,9% до 4,7%. Банки отреагировали моментально и стали снижать свои прогнозы по экономике США, например, в Morgan Stanley теперь ожидают роста по итогам второго квартала не на 2%, а лишь на 0,3%. Иными словами, вероятность возникновения рецессии в стране увеличивается, тогда как шансы того что остальной мир сможет проигнорировать проблемы американцев крайне малы, отметил он.

По его словам, в таких условиях спрос на криптовалюты будет оставаться на низком уровне, а значит сил для роста котировок попросту не будет. Ожидаем снижения стоимости биткоина до $17 тысяч.