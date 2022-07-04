Кемерово, , 09:07 — REGNUM В городе Кемерово продолжаются работы по реконструкции парка Победы имени Г. К. Жукова. Завершена отсыпка щебнем пешеходных связей парка. Рабочие приступили к установке поребрика и укладке тротуарной плитки. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

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«Идёт формирование газонов. Готова к асфальтированию территория, имитирующая взлётную полосу, и некоторые локации, где будет установлена военная техника, — уточнил Середюк в своём телеграм-канале. — Также продолжаются работы по возведению стелы «Город трудовой доблести». Выполнен фундамент, завершается бетонирование на пяти пиллонах, повторяющих звезду Ордена Победы. Закуплен гранитный камень, идёт его раскройка на более мелкие плиты для облицовки будущей стелы».

Отметим, что основа стелы «Город трудовой доблести» выполнят в виде треугольной пирамиды, состоящей из двух частей. Она будет собрана на месте. В ближайшее время начнётся её изготовление.