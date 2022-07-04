Мотыгинский район, Красноярский край, 4 июля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Красноярском крае начнётся суд по делу о разливе более 97 тонн дизельного топлива на снег и реку Ангара в Мотыгинском районе. Дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Красноярского края Разлив нефтепродуктов в Красноярском крае

По данным обвинения, 4 марта 2020 года начальник Мотыгинского участка филиала «Северный» компании «Красноярскнефтепродукт» принял решение о перекачке нефтепродуктов из резервуара в резервуар. Не убедившись в безопасности, он с подчинёнными покинул рабочее место, оставив процесс без контроля.

«В этот момент произошла разгерметизация участка наземного трубопровода, которая привела к разливу дизельного топлива на площади 791 кв. м», — отметили в ведомстве.

В результате произошло загрязнение береговой полосы нефтепродуктами от 8 до 15 раз свыше допустимой нормы. Впоследствии разлив был ликвидирован, проведена рекультивация земли.

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