Калининград, , 09:05 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал в правительство и администрацию президента России проект ответных мер на блокаду региона со стороны Литвы.

Антон Алиханов kremlin.ru

«Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента», — сказал он в интервью «Ведомостям».

По его словам, речь идет о «мерах различного характера». При этом конкретизировать предложения глава региона не стал, предложив обсудить их в том случае, «если необходимость их принятия будет 100%». Речь идет об экономических шагах, «весьма критичных для Литвы», уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.

МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.

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