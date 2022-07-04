Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда
Калининград, 4 июля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал в правительство и администрацию президента России проект ответных мер на блокаду региона со стороны Литвы.
По его словам, речь идет о «мерах различного характера». При этом конкретизировать предложения глава региона не стал, предложив обсудить их в том случае, «если необходимость их принятия будет 100%». Речь идет об экономических шагах, «весьма критичных для Литвы», уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.
МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.
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