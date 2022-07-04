Москва, 4 июля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Россия имеет полное право ввести санкции в отношении компании, чей спутник снимал Белгород, считает член Совфеда Владимир Джабаров.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

«Имеются обоснованные подозрения, что американский коммерческий спутник GeoEye1 компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до удара ВСУ по городу. При наличии доказательств, власти РФ имеют полное право ввести в отношении данной кампании санкции», 0 отметил Джабаров в телеграм-канале.

Американцы не скрывают, что оказывают помощь подконтрольному киевскому режиму в виде предоставления разведданных. Вполне возможно, что и на этот раз спутник использовался для съемок предполагаемых точек удара, рассуждает сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 июля более 60 жилых домов получили повреждения в Белгороде после того, как украинские военные ударили по городу баллистическими ракетами «Точка-У». Средства ПВО сбили ракеты, но обломки одной из них упали на жилой квартал.