Петропавловск-Камчатский, 4 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском 4 июля простились с погибшим в ходе спецоперации Героем РФ, старшим лейтенантом Александром Поповым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Скорбь

Читайте также: Погибший на Украине старший лейтенант Попов — Герой России посмертно

Прощальная панихида состоялась в зале филармонии «Октябрьский».

«Как известно, тяжёлые времена рождают сильных людей. И именно эти люди, не жалея себя, свои жизни, делают всё во благо будущих поколений. Перед нами пример, который стал настоящим символом отваги, профессионализма и героизма российского воина. Я говорю о нашем земляке, заместителе командира роты разведывательного батальона 11-й отдельной, гвардейской десантно-штурмовой бригады, старшем лейтенанте Александре Николаевиче Попове», — сказал губернатор края Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, звание Героя России посмертно присвоено старшему лейтенанту Александру Попову. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным.