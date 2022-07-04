Марксовский район, Саратовская область, , 09:38 — REGNUM В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего водителя, допустившего ДТП с тремя погибшими. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным следствия, днем 2 июля 43-летний мужчина на автомобиле марки «Лада Гранта» вместе с 28-летней сожительницей и их детьми в возрасте трех, пяти, восьми лет двигался по автодороге со стороны села Раскатово Марксовского района по направлению к трассе «Самара — Волгоград». На 7 км водитель нарушил правила дорожного движения, съехал на обочину, а затем в Приволжский канал «имени И. П. Кузнецова» с погружением в воду.

В результате ДТП на месте происшествия скончались трое — два старших ребенка (пяти и восьми лет) и их мать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области из-за непогоды объявлен «желтый» уровень опасности.

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