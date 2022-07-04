Ростов-на-Дону, , 09:03 — REGNUM На трое суток арестован житель Ростова-на-Дону за демонстрацию татуировки со свастикой. Такое решение принял Ворошиловский районный суд, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 4 июля.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Из протокола об административном правонарушении следует, что мужчина был задержан 23 июня. На руке у него есть татуировка со свастикой, в связи с чем в его действиях усматривается публичная демонстрация нацистской символики.

Свою вину задержанный не признал. Суд назначил правонарушителю наказание в виде административного ареста на трое суток.