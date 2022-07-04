Ульяновск, 4 июля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области практически на прежнем уровне остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 3 июля в регионе лабораторно подтверждено 15 случаев заражения SARS-CoV-2. Напомним, что 2 июля в Ульяновской области официально выявлено 14 носителей инфекции, 1 июля подтверждено 16 случаев заражения, 30 июня — 19 случаев инфицирования.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области проведено 2 157 902 лабораторных исследования на коронавирус.

Напомним, что в регионе менее 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выявляется ежесуточное с 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области заражение коронавирусом официально выявлено у 203 699 жителей, выздоровели 198 730 человек, скончались 4720 ковидных больных.