Канберра, , 09:01 — REGNUM Десятки тысяч жителей Сиднея получили предписания об эвакуации после того, как непрекращающиеся дожди уже третий раз за год вызвали наводнения в пригородах города, расположенных в низинах, сообщает 4 июля Reuters.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

По прогнозам, область чрезвычайно низкого атмосферного давления у восточного побережья Австралии принесет проливные дожди в Новый Южный Уэльс, притом что за выходные в штате уже выпала месячная норма осадков.

С воскресенья 3 июля около 30 000 жителей штата Новый Южный Уэльс были предупреждены о необходимости эвакуации или о том, что такая необходимость может возникнуть в ближайшее время.

В нескольких пригородах на западе крупнейшего города Австралии наводнения затопили дома, фермы и мосты.

«Это просто катастрофа. Глазам не верится, — сказала мэр Камдена Тереза Федели. — Большинство жителей только что справилось с последствиями прошлого наводнения, восстановили свои дома, восстановили бизнес, и вот, к несчастью, мы говорим, что это происходит снова».

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