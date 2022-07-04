Оренбург, , 09:01 — REGNUM В Оренбурге 5 июля состоится вечер памяти Алексея Саморядова. Легендарному сценаристу исполнилось бы 60 лет. Жизнь Алексея Саморядова трагически оборвалась в 31 год, сообщил журналистам президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

Мемориальная доска на школе N1 Оренбурга Оренбургский благотворительный фонд «Евразия»

«На вечере будут показаны фрагменты из кинофильмов, спектаклей, снятых или поставленных по произведениям Саморядова. Об Алексее расскажут те, кто его знал, благотворительный фонд «Евразия» пополнит коллекцию музея еще несколькими экспонатами, полученными от Государственного Театра Наций и Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского, где сейчас идут спектакли по текстам Луцыка и Саморядова. По символической цене можно будет приобрести «Собрание сочинений», выходившее в Оренбургском книжном издательстве им. Г. П. Донковцева и ставшее настоящим бестселлером», — сказал Храмов.

Добавим, Алексей Саморядов родился 5 июля 1962 года, выпускник школы №1 города Оренбурга. После четырёх лет неудачных попыток поступил на сценарный факультет ВГИКа в Москве. Учился на курсе известного сценариста Одельшы Агишева. Работал вместе со своим сокурсником Петром Луцыком.

С начала 1990-х фильмы по сценариям Луцыка и Саморядова — лауреаты престижнейших премий российского кино: два «Золотых овна», «Зеленое яблоко — золотой листок» за лучший сценарий. Две «Ники» за «Дети чугунных богов» и «Лимиту» были получены авторами совместно, а третья вручалась за лучшую сценарную работу обоих в фильме «Окраина» уже после гибели Алексея на «Кинотавре» в Ялте. Петр Луцык сам стал режиссером этой картины. Четвёртая «Ника» вместе с «Золотым орлом» «прилетели» к ребятам посмертно. В 2008 году фильм «Дикое поле», снятый по их сценарию Михаилом Калатозишвили, был назван «Лучшим фильмом года».