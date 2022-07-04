Магас, 4 июля 2022, 09:00 — REGNUM Из Ингушетии отправилась в Донбасс очередная партия гуманитарной помощи. Республика послала жителям ЛНР и ДНР 40 тонн питьевой воды. Её отправку организовали представители партии «Единая Россия» в Народном собрании региона.
Как отметил руководитель фракции «Единой России» в парламенте Ингушетии Магомет Алисханов, необходимость в воде есть всегда, поэтому депутаты решили отправить именно её в эти жаркие дни. Он также пообещал, что Ингушетия будет и дальше активно оказывать поддержку пострадавшим от военных действий жителям Донбасса.
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