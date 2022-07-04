Магас, 4 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Из Ингушетии отправилась в Донбасс очередная партия гуманитарной помощи. Республика послала жителям ЛНР и ДНР 40 тонн питьевой воды. Её отправку организовали представители партии «Единая Россия» в Народном собрании региона.

Отправка гуманитарного груза в Донбасс

«Из Назрани выехали фуры с очередной партией — 40 тонн чистой питьевой воды «Обанхи» в пятилитровых канистрах», — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель фракции «Единой России» в парламенте Ингушетии Магомет Алисханов, необходимость в воде есть всегда, поэтому депутаты решили отправить именно её в эти жаркие дни. Он также пообещал, что Ингушетия будет и дальше активно оказывать поддержку пострадавшим от военных действий жителям Донбасса.