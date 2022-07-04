Файзабад, Афганистан, 4 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан в дорожно-транспортном происшествии три человека погибли и ещё трое получили ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Авария

Инцидент произошёл 3 июля в местности Дарбандак уезда Кохистан.

Муизуддин Ахмади, глава отдела информации и культуры Бадахшана, сообщил, что автомобиль, следовавший из города Файзабад в уезд Регистан, съехал с дороги. По его словам, среди раненых есть двое талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чиновников уезда Регистан.

Напомним, уезды Регистан и Кохистан относятся к горным районам Бадахшана, где много извилистых и узких дорог, и часто случаются дорожно-транспортные происшествия.