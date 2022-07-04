Тбилиси, 4 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Грузии будут проходить постоянные акции протеста до тех пор, пока оппозиция не получит властные полномочия в «правительстве национального согласия». Об этом заявил журналистам лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Мамука Хазарадзе

Он прокомментировал массовую акцию, прошедшую в Тбилиси в ночь на 4 июля. На ней участники выразили возмущение тем, что Евросоюз не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий. Протестующие считают в этом виновной правящую партию «Грузинская мечта» и потребовали отставки сформированного ей правительства.

«Национальное правительство создается парламентом, но «Грузинская мечта» абсолютно узурпировала все позиции. Этот протест не прекратится, и мы будем здесь, пока не достигнем цели», — сказал Хазарадзе.

По его мнению, действующее правительство ничего не делает для выполнения условий Евросоюза.

Стоит отметить, что 1 июля председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства. По всем реформам, которые требуют в ЕС, будут созданы комиссии при парламенте, в них включат представителей «Мечты», оппозиционных партий и НПО. На основе их работы в парламент будут представленные проекты законов. До середины декабря планируется выполнить все 12 требований.