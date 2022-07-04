Джакарта, , 08:57 — REGNUM Малайзия призвала Индонезию возглавить усилия стран Юго-Восточной Азии по поддержанию мира в Южно-Китайском море, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам премьер-министра Малайзии, роль Индонезии имеет решающее значение в урегулировании напряженности между странами Юго-Восточной Азии и Китаем.

«Позиция Индонезии в качестве председателя АСЕАН в 2023 году — это возможность проявить лидерство, чтобы снова стать организацией, гарантирующей региональную безопасность», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Малайзии.

Спор в Южно-Китайском море не является делом одной-двух стран в Юго-Восточной Азии. Премьер-министр Малайзии подчеркнул, что все страны АСЕАН должны выразить твердую позицию по отношению к Китаю.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Индонезии подтвердили, что все министры иностранных дел стран-членов G20 примут участие во встрече министров иностранных дел «Большой двадцатки», которую планируется провести на Бали 7–8 июля.

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