Хабаровск, , 08:56 — REGNUM В Хабаровском крае завершилась продажа туров по программе «Детского кешбэка» — в программе приняли участие 15 стационарных детских лагерей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Летний лагерь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Всего было куплено 7372 путевки, в 2021 году — 6030. Из федерального бюджета возмещен 241 млн рублей из федерального бюджета, в прошлом — 75,3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, туризм вносит существенный вклад в экономику Москвы. В 2021 году туризм принес в городской бюджет 98,1 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2020 году.