Новокузнецк, Кемеровская область, 4 июля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Новокузнецке по данным на сегодня, 4 июля, наблюдается незначительное снижение числа обращений из-за ОРВИ и коронавируса по вызовам скорой медицинской помощи и в стационары. Об этом со ссылкой на минздрав сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По официальным данным, число принятых пациентов в «красной зоне» первичного звена в поликлиниках также снижается.

«За последние пять дней статистика такова: по взрослому населению — 450 человек (неделей ранее — 453); в детские поликлиники — 480 обращений (563 неделей ранее)», — уточнил Кузнецов в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе на лечении из-за коронавируса остаются ещё более 500 человек.