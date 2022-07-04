* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 08:56 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Каписа сообщают о вооружённом нападении на опорный пункт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источникам, это нападение произошло в ночь со 2 на 3 июля, в местности Казихейль уезда Кохистан Хеза Авай. Уточняется, что нападение было совершено на опорный пункт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в доме Амануллы Галиба, бывшего главы филиала государственной энергетической компании «Брешна» в Каписе.

Фронт освобождения Афганистана утверждает, что нападение было совершено его силами. Фронт опубликовал видео и сообщил, что в результате этой атаки трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё пятеро ранены.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не предоставили комментариев.