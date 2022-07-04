Москва, , 08:55 — REGNUM У сокращения Минфином финансирования государственных программ на 0,5 трлн рублей в год есть две причины, считает экс-депутат Госдумы Олег Шеин (СРЗП).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Минфин предложил уменьшить финансирование госпрограмм, речь идёт о программах развития транспортной системы, научно технического развития и обороноспособности страны.

«Речь идёт примерно о 2,5% бюджета страны. При этом сам резервный фонд позволяет избегать сокращения бюджета в ближайшее время. Здесь два варианта — или сокращаются направления, которые без импорта все равно невозможно исполнить, или срабатывают традиционные подходы ведомства к экономии», — рассуждает политик в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство финансов РФ предлагает сократить более 1,6 трлн рублей из расходной части бюджета по госпрограммам за ближайшие три года, пишут «Ведомости».

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