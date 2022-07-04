Санкт-Петербург, 4 июля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Погодную ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в понедельник, 4 июля, определит атмосферный фронт, постепенно смещающийся к востоку. Однако характер погоды в двух соседних регионах будет различаться, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Васильевский остров и «Лахта-центр»

«При переменной облачности в Санкт-Петербурге без осадков, а на территории восточной половины области пройдут кратковременный дожди с грозами», — пояснил специалист.

Температура воздуха в Северной столице днем составит +26…+28 градусов, в Ленинградской области +25…+30 градусов. Ветер западных, северо-западных направлений скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

«Во вторник местами возможна гроза и днём около +25°», — добавил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге до ноля часов 5 июля сохраняется «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жаркой и сухой погоды,