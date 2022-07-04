Пекин, 4 июля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Россия выступает за реформирование Совбеза ООН путём расширения его состава, заявил посол России в Китае Андрей Денисов на сессии Форума глобального мира ООН в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его словам, сейчас Совет превратился в арену для западной пропаганды, где их взгляды выдаются за истину в последней инстанции. Эти шаги делаются работу менее эффективной, отметил Денисов.

Он сообщил, что на этом фоне наиболее остро стоит проблема реформирования организации.

«Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным», — сказал Денисов.

При этом он уточнил, что Россия не готова поддержать включение в Совбез Германии и Японии, поскольку это не изменит ситуацию, но открыта к перспективам вступления Бразилии и Индии.