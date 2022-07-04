Заиграевский район, Бурятия, , 08:54 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии бушует лесной пожар. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, возгорание разделилось на два очага — в Улан-Удэнском и Заиграевском лесничествах.

Лесной пожар, Бурятия Агентство лесного хозяйства Бурятии

По состоянию на утро 4 июля, очаг в Заиграевском лесничестве ликвидирован. Площадь возгорания под Улан-Удэ составляет 210 га, из которых 70 га пройдено верховым пожаром.

«Вчера проводились отжиги, сейчас пожар локализован. Огонь с горы спускается вниз, группировка его внизу встречает. По прогнозу, завтра ликвидируем», — отметил руководитель агентства Сергей Борошноев.