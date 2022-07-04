Нью-Дели, , 08:53 — REGNUM В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в индийском штате Химачал, который находится на севере страны, погибли не менее 16 человек. Об этом 4 июля сообщает агентство PTI.

ДТП

Уточняется, что, согласно предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не сумел справиться с управлением на сложном участке горной трассы, в результате чего его транспортное средство упало с большой высоты в горное ущелье.

При этом, по информации телеканала NDTV, в автобусе было не менее 40 детей, направлявшихся в школу. Также указывается, что спасательная операция продолжается и добавляется, что местные власти не исключают того, что количество погибших может увеличиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что водитель автобуса, направлявшегося в Альхесирас (провинция Кадис), погиб, еще 35 человек получили ранения, некоторые из них серьезные, в результате столкновения автобуса с другим автобусом и автомобилем рано утром 3 июля на автостраде A-92 в Мораледа-де-сафайона (провинция Гранада).