Волгодонск, Ростовская область, , 08:52 — REGNUM В Ростовской области загорелся грузовой вагон поезда. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Грузовые вагоны Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Инцидент случился утром 3 июля на улице Морской в Волгодонске. Площадь пожара составила 23 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал. К борьбе с огнём были привлечены шесть сотрудников МЧС России и две единицы специальной техники.

ИА REGNUM напоминает, что подобный инцидент случился в Волгодонске утром 30 июня. Площадь пожара в железнодорожном вагоне составила 10 кв. метров.

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