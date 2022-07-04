Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM На Среднем Урале уроженцев стран ближнего зарубежья отдали под суд. Их обвиняют в совершении краж, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд verkeorg

В период с мая по ноябрь пятеро иностранцев совершили 55 краж из магазинов Екатеринбурга. При этом двое злоумышленников работали охранниками в данных магазинах. Один из иностранцев приобрёл магниты для снятия с одежды антикражных клипс, кроме того, он передал сообщникам специальные пакеты для беспрепятственного прохождения через рамки предотвращение краж. Кроме одежды иностранцы похищали косметику и спортивные товары.

Злоумышленники причинили ущерб магазинам на сумму 324 тысячи рублей. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.