Кемерово, 4 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 июля, на лечении находятся 533 человека с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 49 новых носителей коронавируса. За это же время 62 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 419 случаев заражения коронавирусом, 163 418 человек выздоровели, 2468 пациентов скончались.