В Кузбассе на лечении из-за коронавируса остаются ещё более 500 человек
Кемерово, 4 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 июля, на лечении находятся 533 человека с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За прошедшие сутки было выявлено 49 новых носителей коронавируса. За это же время 62 человека выписаны с выздоровлением.
Всего в регионе зарегистрировано 166 419 случаев заражения коронавирусом, 163 418 человек выздоровели, 2468 пациентов скончались.