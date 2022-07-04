Челябинск, 4 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Челябинской области средняя стоимость садового участка составляет примерно 560 тыс. рублей. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Александр Тарханов Дачи

Подсчёт вёлся исходя из площади дачного дома от 20 кв. метров до 50 кв. метров. Самыми дорогими дачи оказались в Челябинске — в среднем 596,19 тыс. рублей. При этом в окрестностях Кыштыма участок можно купить в среднем за 788,50 тыс.

Среди наиболее недорогих оказался Южноуральск. Там участок для садоводства стоит в среднем 234,95 тыс. рублей.