Белгород, , 08:58 — REGNUM Квартал в Белгороде, попавший под обстрел по стороны Украины, охраняется дополнительными силами полиции. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 4 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вячеслав Гладков Belregion.ru

«Ночью, по просьбе жителей, которые не ночевали в своих домах, усилили благодаря дополнительным нарядам полиции охрану в этом квартале», — написал Гладков.

Он добавил, что днём в пострадавшем районе города начнутся восстановительные работы. Ожидается поступление авансовых платежей на счета подрядных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, более 60 жилых домов получили повреждения в Белгороде после того, как украинские военные ударили по городу баллистическими ракетами «Точка-У». Средства ПВО сбили ракеты, но обломки одной из них упали на жилой квартал. Это произошло рано утром 3 июля.

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