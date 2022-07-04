Новокузнецк, Кемеровская область, 4 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Новокузнецке прокуратура проверила соблюдение сроков и качество строительства детского сада в Новоильинском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Детский сад

В прокуратуре уточнили, что ранее были выявлены факты нарушения подрядчиком сроков исполнения отдельных этапов строительства. Сейчас готовность объекта составляет 71%.

«В сложившейся ситуации возможно неисполнение в установленный контрактом срок программного мероприятия федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», — отметили в ведомстве. — В связи с чем, исполняющим обязанности прокурора Новоильинского района Новокузнецка Константином Тихоновым руководителю компании «ТС-СпецСтрой» объявлено предостережение. Дальнейший ход строительства находится на контроле».

Отметим, что срок окончания строительства детского сада на 190 мест — 15 августа 2022 года.