Красноярск, 4 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Количество и площади лесных пожаров значительно сократились в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июля в пресс-службе Лесопожарного центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

За минувшие выходные (2-3 июля) в регионе потушили 14 лесных пожаров на площади 16,2 тыс. га — в Ермаковском, Курагинском, Туруханском, Шушенском, Эвенкийском районах. По предварительным данным, причина возгораний — сухие грозы.

На утро 4 июля в Красноярском крае зарегистрировано два лесных пожара на площади 19,5 га. Оба действуют в Шушенском районе. Остановлено распространение одного возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере края и в Шушенском районе действуют ограничения на посещение лесов.