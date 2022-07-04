* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:46 — REGNUM В итоговой резолюции Лойя джирги Афганистана контакты с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прямо указаны как незаконные. По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», трёхдневное заседание Лойя джирги Афганистана, которое проходило под названием «Большое собрание афганских улемов», завершило 2 июля свою работу в Кабуле принятием резолюции из одиннадцати пунктов.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди одиннадцати статей, зачитанных маулави Муджиб-ур-Рахманом Ансари на языке дари, наиболее примечательным было определение подхода афганских улемов к салафитскому, ваххабитскому движению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Взаимодействие и связи движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — вопрос, который всегда считался «большой загадкой» во многих политических кругах Афганистана. Предлагавшиеся анализы также иногда были далеки друг от друга — от рассмотрения этих двух течений как двух сторон одной медали до рассмотрения их как двух совершенно противоположных течений.

Седьмая статья итоговой резолюции ясно ответила на этот вопрос.

«Мы говорим народу, что мятежное явление под названием ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это современные хариджиты и ложная секта, распространяющая коррупцию в нашей исламской стране. Запрещается иметь с ними какие-либо отношения», — говорится в заявлении.

Хариджиты — последователи крайнего течения на раннем этапе развития ислама. Хотя по убеждениям они были очень близки к суннитам, признавали только двух первых «праведных халифов». Один из хариджитов в 661 году убил четвёртого «праведного халифа» Али, зятя пророка Мохаммеда.

Важность седьмой статьи итогового заявления становится более очевидной, если задуматься о некоторых других моментах. Прежде всего, в шестой статье заявления говорится: »Вооружённое противостояние этой системе (Исламскому Эмирату Афганистан) является «бунтом», который должен быть подавлен Исламским Эмиратом Афганистан и нацией».

Таким образом, если 6-й и 7-й параграфы рассмотреть вместе, помимо предоставления правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свободы действий для борьбы с этой тенденцией, оно включило конфронтацию с этой группировкой в число своих обязанностей.

С другой стороны, использование таких выражений, как «бунт», «коррупция», «ложная секта», «хариджиты» и тому подобное применительно к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя и имеет свой специфическое юридическое значение, оно понятно широкой публике. Точность смысловой нагрузки этих слов в тексте и последствия использования этих интерпретаций раскрывают другие аспекты отношений между правящим правительством и народом Афганистана. Иными словами, эти два пункта чётко определяют задачи противостояния, называя группировку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «хариджитами», то есть сектантами.

Помимо того, что резолюция является, в первую очередь, внутренним документом Афганистана, седьмая статья несёт посыл и для иностранных наблюдателей.

Седьмой пункт резолюции, составленной сообществом афганских улемов, следующих традиционной ханафитской школе права, является прямым указанием всем ханафитским улемам не принимать интеллектуальных взглядов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то есть салафитского и ваххабитского мировоззрения. Ханафитский мазхаб — одна из четырёх каноничных правовых школ в суннитском исламе. Салафизм и ваххабизм — течения в суннитском исламе, призывающие ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины.

Называя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «хариджитами» афганские улемы рассматривают их как тенденцию «такфири» (неверных). Здесь же упоминается об обвинениях в убийстве таких учёных, как маулави Аяз Ниязи. Благодаря своему влиянию, популярности, харизме, красноречию, ясному уму и совести маулави Ниязи стал основателем сильного юридического и интеллектуального течения в Афганистане, противостоящему маргинализации умеренных ханафитов ваххабизмом и порождённым им экстремизмом. Но он был убит последователями этих экстремистских течений в кабульской мечети Пуле-Хешти.

Резолюция также стала чётким ответом на такие угрозы и закулисные предложения, отмечает издание.

Не так давно канадский исследовательский центр перечислил шесть стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Катар, Великобританию, Францию ​​и Соединённые Штаты, наряду с Израилем, в качестве основных спонсоров террористических группировок в мире, включая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Седьмая статья резолюции Совета улемов Афганистана в некоторой степени проясняет трудности кабульского правительства в отношениях с этими странами, что может повлечь за собой определённые затраты.

Также пятый пункт резолюции, в котором говорится, что правительство Афганистана не позволит напасть на соседние государства с территории страны, оценивается как шаг к установлению мира и спокойствия в регионе и борьбе с террористическими группировками.